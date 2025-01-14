Пожилым для банковских операций потребуется доверенное лицо

Депутаты Государственной Думы подготовили законопроект о доверенных лицах при проведении финансовых операций пожилыми людьми и подростками, сообщил председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Суть в том, что та или иная финансовая операция человека будет подтверждаться доверенным лицом. И если доверенное лицо не даст согласие, то проводиться она не будет», — рассказал Аксаков в интервью «Парламентской газете».

По его словам, речь идет о тех ситуациях, «когда, например, дети подтверждают операцию своих родителей, которые не искушены в финансовых сделках и могут оказаться под влиянием преступников». «Или наоборот: родители подтверждают операции детей-подростков», — уточнил депутат.

«Допускаю, что право второй руки если не в январе, то в феврале будет узаконено», — отметил Аксаков.