Пожилым для банковских операций потребуется доверенное лицо

Депутаты Государственной Думы подготовили законопроект о
доверенных лицах при проведении финансовых операций пожилыми людьми и подростками,
сообщил председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
«Суть в том, что та или иная финансовая операция человека
будет подтверждаться доверенным лицом. И если доверенное лицо не даст согласие,
то проводиться она не будет», — рассказал Аксаков в интервью «Парламентской
газете».
По его словам, речь идет о тех ситуациях, «когда, например,
дети подтверждают операцию своих родителей, которые не искушены в финансовых
сделках и могут оказаться под влиянием преступников». «Или наоборот: родители
подтверждают операции детей-подростков», — уточнил депутат.
«Допускаю, что право второй руки если не в январе, то в
феврале будет узаконено», — отметил Аксаков.