НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Законопроект о покупке Гренландии разработали в США

Источник:
ТАСС
529 3

Республиканцы в Конгрессе США подготовили законопроект, позволяющий избранному президенту США Дональду Трампу начать переговоры о покупке Гренландии.

Законопроект получил название Make Greenland Great Again Act - по аналогии с главным политическим лозунгом Трампа Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»), приводит ТАСС содержание документа.

Законопроект содержит пункт, согласно которому Трамп сразу после вступления в должность 20 января получит возможность «вступить в переговоры с Королевством Дания с целью приобретения Соединенными Штатами Гренландии».

Трамп ранее заявил, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов для защиты от китайской и российской угроз. Еще в 2019 году во время своего первого президентского срока он говорил, что США могли бы купить Гренландию, которая является территорией в составе Дании и имеет права широкой автономии.

Власти Гренландии и Дании заявили об абсурдности идеи Трампа.


Еще по теме
МИД России обвинил Байдена в подталкивании мира к ядерной войне
ЕС испугала встреча Путина и Трампа без участия европейцев
МИД заявил об отсутствии у России планов нападения на НАТО
Словакия пообещала наложить вето на помощь Украине
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украине передали замороженные российские активы
Байден «под занавес» ударит по экономике России новыми санкциями
Кто стал участником шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»
Бразильский игрок покинул матч из‑за расистских криков новосибирцев
Обсуждение (3)
О самом главном
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Чем выгорание отличается от депрессии
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Коричневый «мокко мусс»: с чем сочетать цвет 2025 года от Pantone
Ритуал: как быстро уложить ребенка спать
Все статьи
Мультимедиа
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

mosquito__2010

да. майдановские преступники сделали из украины всемирное посмешище.не просто посмешище а кровавое террористическое...

HAAN27

Главное, что вы первым будете в курсе переговоров!!!

c2h5oh76

очень хорошо бродишь, аж крышку сорвало

Uynachalnica

Все это увеличение не для обычных россиян, а для участников СВО (протезы, реабилитации, санаторий). Комарик...