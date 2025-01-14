Законопроект о покупке Гренландии разработали в США

Республиканцы в Конгрессе США подготовили законопроект, позволяющий избранному президенту США Дональду Трампу начать переговоры о покупке Гренландии.

Законопроект получил название Make Greenland Great Again Act - по аналогии с главным политическим лозунгом Трампа Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»), приводит ТАСС содержание документа.

Законопроект содержит пункт, согласно которому Трамп сразу после вступления в должность 20 января получит возможность «вступить в переговоры с Королевством Дания с целью приобретения Соединенными Штатами Гренландии».

Трамп ранее заявил, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов для защиты от китайской и российской угроз. Еще в 2019 году во время своего первого президентского срока он говорил, что США могли бы купить Гренландию, которая является территорией в составе Дании и имеет права широкой автономии.

Власти Гренландии и Дании заявили об абсурдности идеи Трампа.