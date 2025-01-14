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Объявление номинантов на «Оскар» снова перенесли

Источник:
Sibnet.ru
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Статуэтка Оскар
Статуэтка Оскар
Фото: © создано с помощью Stable Diffusion

Академия кинематографических искусств и наук приняла решение снова перенести объявление номинантов на премию «Оскар» из-за пожаров в Лос-Анджелесе.

Оглашение списка номинантов запланировано в четверг, 23 января. По традиции, оно пройдет в формате видеотрансляции, однако в этом году в зале не будет прессы, сообщает Hollywood Reporter. Сам 97-й «Оскар» пройдет по плану – 2 марта.

Все решения о датах «Оскара» принимались в тесном сотрудничестве с управляющим советом Академии, который состоит из 55 человек – четверо из них лишились своих домов в результате пожаров.

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