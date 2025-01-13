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Samsung начал выкупать подержанные смартфоны

Источник:
Sibnet.ru
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Южнокорейская компания Samsung запустила программу Galaxy Easy Compensation, в рамках которой производитель выкупает подержанные смартфоны Galaxy.

Программа направлена на уменьшение количества электронных отходов и стимулирование вторичной переработки, пишет издание Neowin. Она стартует 14 января в Южной Корее, после чего ее планируется распространить на международные рынки.

В рамках программы доступна продажа использованных телефонов без обязательной покупки новой модели. Это не только способствует сокращению электронных отходов, но и гарантирует владельцам Galaxy выгодную продажу своих устройств.

Программа распространяется на модели Galaxy S23, S22, S21, S20, Z Fold5, Z Fold4, Z Fold3, Z Flip5, Z Flip4 и Z Flip3. Отмечается, что список поддерживаемых моделей может варьироваться в зависимости от страны.

Для участия пользователям необходимо посетить сайт Samsung.com и оценить стоимость своего устройства на странице Galaxy Easy Compensation. При согласии с предложением останется отправить телефон курьерской службой.

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