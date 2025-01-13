Россияне столкнулись с блокировками переводов на свои счета

Россияне столкнулись с массовыми блокировками операций по переводу средств между своими счетами в разных банках.

Ограничения связаны с законодательными изменениями, которые ужесточили требования к денежным переводам, пишет «Российская газета». Речь идет о поправках в федеральный закон №161, которые вступили в силу летом 2024 года.

Согласно им, банки должны приостанавливать на два дня или отклонять подозрительные переводы, если они соответствуют признакам мошенничества. Данные признаки определены Банком России.

Такие признаки отслеживаются в переводах между счетами клиента в разных банках. Например, когда речь идет о деньгах, которые клиенты после закрытия вклада или накопительного счета пытаются перевести себе в другой банк, чтобы разместить под более выгодный процент.

Дело в том, что подобные переводы обычно представляют собой крупные суммы, намного превышающие обычные трансакции, совершаемые клиентом. Кроме этого, между закрытием вклада и переводом средств может пройти слишком короткое время.