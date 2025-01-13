Новосибирский футбольный клуб наказали за расизм

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза наказал мини-футбольный клуб «Сибиряк» из-за инцидента во время матча по футзалу с командой «Норильский никель» в Новосибирске 9 января, сообщила пресс-служба РФС

Новосибирский «Сибиряк» обязали провести три домашних матча без зрителей, а также оштрафовали на 500 тысяч рублей. Клубу также установлен испытательный срок один год с момента принятия этого решения.

9 января в Новосибирске во время игры из-за поведения новосибирских болельщиков темнокожий футболист клуба «Норильский никель» бразилец Нандо ушел с площадки во время матча.

«Сибиряк» осудил проявления агрессии и расизма в спорте и пообещал провести работу с болельщиками. ГУ МВД по региону сообщило о проведении полицейской проверки.