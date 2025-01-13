Корональная дыра образовалась на Солнце

Гигантская корональная дыра возникла на Солнце, сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии. Ее появление приведет к повышению скорости солнечного ветра.

Корональная дыра представляет собой участок на Солнце, где магнитное поле разомкнуто и открыто в космос. Через такие участки горячий газ из солнечной короны уходит в межпланетное пространство.

Такие объекты ускоряют солнечный ветер в окружающем пространстве. По оценке астрономов, рост скорости солнечного ветра начнется 13 января, она составит 600–700 километров в секунду и будет держаться на этом уровне до конца недели.

Корональные дыры не вызывают солнечных выбросов, поэтому специалисты не ожидают в ближайшие дни магнитных бурь на Земле, однако при этом возможно некоторое усиление геомагнитной активности.