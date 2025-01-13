АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей

АвтоВАЗ начал сборку автомобилей после 15 дней простоя, сообщает пресс-служба производителя.

«АвтоВАЗ в полном соответствии с планом возобновил работу после новогодних праздников и корпоративного отпуска», — говорится в сообщении. Сборка автомобилей и производство компонентов начались на всех линиях заводов.

Производство автомобилей на АвтоВАЗе было остановлено 29 декабря 2024 года. Каникулы компания планировала использовать для модернизации технологий в связи с запуском новых моделей, улучшения условий труда и профилактики оборудования.

Всего было намечено провести более 9 тысяч работ. Значительная их часть была связана с предстоящим запуском Lada Iskra. В частности, производитель провел подготовительные работы в цехах сварки, окраски и сборки.