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Россия обновила программу бесплатной медпомощи

Источник:
Sibnet.ru
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Правительство России утвердило обновленную программу бесплатной медицинской помощи до 2027 года. Финансирование программы в рамках ОМС увеличили более чем на 500 миллиардов рублей — на 16,5 процента, отмечается в телеграм-канале кабмина.

Выписные эпикризы пациентов, прошедших лечение в стационаре, теперь будут передавать в поликлинику по месту жительства. Новые нормы также повысят доступность санаторно-курортного лечения.

Для пациентов с онкозаболеваниями станет обязательным проведение молекулярно-генетических и иммуногистохимических исследований для назначения им отдельных схем противоопухолевой лекарственной терапии.

Документ учитывает поручения президента Владимира Путина, в том числе касательно поддержки участников специальной военной операции, которым будут продолжать оказывать высокотехнологичную медпомощь без очереди.

В отдаленных и труднодоступных населенных пунктах врачи и фельдшеры смогут создавать стационары на дому.

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Жизнь #Здоровье #Законы
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