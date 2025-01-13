Россия обновила программу бесплатной медпомощи

Правительство России утвердило обновленную программу бесплатной медицинской помощи до 2027 года. Финансирование программы в рамках ОМС увеличили более чем на 500 миллиардов рублей — на 16,5 процента, отмечается в телеграм-канале кабмина.

Выписные эпикризы пациентов, прошедших лечение в стационаре, теперь будут передавать в поликлинику по месту жительства. Новые нормы также повысят доступность санаторно-курортного лечения.

Для пациентов с онкозаболеваниями станет обязательным проведение молекулярно-генетических и иммуногистохимических исследований для назначения им отдельных схем противоопухолевой лекарственной терапии.

Документ учитывает поручения президента Владимира Путина, в том числе касательно поддержки участников специальной военной операции, которым будут продолжать оказывать высокотехнологичную медпомощь без очереди.

В отдаленных и труднодоступных населенных пунктах врачи и фельдшеры смогут создавать стационары на дому.