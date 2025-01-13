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Американские компании заплатили в России рекордные налоги

Источник:
Sibnet.ru
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Оставшиеся в России американские компании в 2023 году заплатили более миллиарда долларов налогов. В итоге США стали крупнейшим иностранным плательщиком налога на прибыль в России.

В частности, Philip Morris International приостановила инвестиции, но не продала бизнес. Coca-Cola прекратила поставки, но сохранила свои российские заводы, которые продолжают работать, пишет Newsweek.

Ряд компаний внесли больше налогов, чем пожертвовали Украине. Например, среди них корпорация Mars. Отмечается, что совокупный налоговый вклад вырос с 2021 года, несмотря на снижение доходов.

По оценке Института руководителей высшего звена при Йельской школе менеджмента, 123 крупные американские компании в 2024 году продолжают вести дела в России. Крупнейший плательщик налогов — Philip Morris International.

В десятке американских компаний по размерам уплаченных в России налогов также PepsiCo, Mars, Procter & Gamble, Mondelez, Citigroup, Cargill, Johnson & Johnson, Coca-Cola Hellenic и Weatherford.

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