Начали действовать новые правила для автомобильных номеров

Новые правила для автомобильных номеров в России вступили в силу с 1 января 2025 года, напомнила Госавтоинспекция. Теперь на номерах обязательно наличие российского триколора.

При этом данное требование будет применяться только к автомобилям, которые будут зарегистрированы после 1 января 2025 года, отметило ведомство. Менять уже выданные номера без триколора не нужно.

Автовладельцы, чьи автомобили были поставлены на учет до этой даты, могут продолжать с ними ездить. Легитимность таких знаков подтверждается свидетельством о регистрации транспортного средства.

Однако при повторной регистрации автомобиля владельцам придется следовать новым требованиям. Изменения ранее были внесены в ГОСТ 50577-2018, который регулирует внешний вид автомобильных номерных знаков.