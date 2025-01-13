Новая теория о рэпере и продюсере P. Diddy появилась в Сети: предполагается, что пожары в Лос-Анджелесе сыграют в пользу подозреваемого в сексуальных преступлениях.

P. Diddy — американский продюсер и рэпер. Осенью 2024 года его задержала полиция, ему предъявили обвинение в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, уголовном сговоре и содействии проституции.

Все преступления якобы происходили на вечеринках, которые устраивал продюсер. На таких событиях бывали самые известные звезды Голливуда.

Конспирологи, среди которых бывшая чиновница Кэтрин Остин Фиттс, предполагают, что пожары в Лос-Анджелесе тоже могут быть как-то связаны с рэпером.

По их мнению, район с домами многих знаменитостей пострадал сильнее всего не просто так — это было нужно якобы для того, чтобы уничтожить улики против P. Diddy.