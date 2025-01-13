ЕС испугала встреча Путина и Трампа без участия европейцев

Европейский союз (ЕС) выразил опасения, что в вопросе украинского конфликта избранный президент США Дональд Трамп будет настроен на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным «поверх голов европейцев».

«Европейцы хотят гарантировать получение места за столом любых будущих мирных переговоров по Украине, но они рискуют получить только раскладной стул», — рассказали порталу Euractiv источники в европейских политических кругах.

При этом, как отмечает портал, члены Евросоюза не имеют консолидированной позиции по поводу переговоров Путина и Трампа.

Ранее советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что команда избранного президента США ведет подготовку к встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

В декабре Путин в ходе прямой линии заявил, что готов к разговору и встрече с новым американским лидером, добавив, что если она состоится, то главам двух государств будет о чем поговорить.