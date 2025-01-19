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Что будет, если Землю засосет в черную дыру

Источник:
Newsweek
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Чудовищная катастрофа ждет Землю в случае приближения к ней черной дыры, говорят ученые, отмечая, что вероятность такого исхода крайне мала.

Если черная дыра подберется близко к Земле, то нашу планету разорвет на части невероятной гравитацией. «Земля лишится атмосферы и океанов, а расплавленный металл хлынет из земной мантии в космос», — рассказал Newsweek доцент кафедры астрономии Университета Клемсона Джонатан Зрейк.

По его словам, земные обломки попадут на орбиту вокруг черной дыры и превратятся в ионизированный газ. Газ образует вокруг черной дыры кольцо материала, так называемый аккреционный диск, и львиная его часть будет поглощена за несколько часов или дней.

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«Высвободившаяся энергия погонит в космос мощные потоки плазмы — одно из четырех основных состояний материи — и даст высокоэнергетическое излучение. Астрономы с ближайших планет наверняка заметят вспышку радиации», — отметил Зрейк.

Но вероятность такого исхода невероятно мала. Ближайшая к Земле черная дыра — V616 Monocerotis — находится на расстоянии более 3 тысяч световых лет.

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Топ комментариев

nicollaich

Чтобы от них потом не было глупых вопросов: "а нас за щщо"?

Nik3316

раньше в Конгрессе выступал... теперь над ним просто ржут и стебаются...местные укрохлопцы, вы все еще...

saxat

Мы же бензоколонка! Мы же ничего не делаем! Откуда у нас лекарства, если последний без соли доедаем!...

jeryakob

всем не хватает и роттенбергам тоже. это же их кормушка