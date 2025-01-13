Банк России заверил, что не будет использовать заморозку вкладов для борьбы с инфляцией вместо повышения ключевой ставки.

«Такое предположение говорит лишь о полном непонимании механизма сдерживания инфляции, который использует ЦБ. При помощи ключевой ставки он влияет на ставки в экономике, а через них на спрос и в итоге на инфляцию. Логика здесь такая», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном телеграм-канале Банка России.

В случае заморозки вкладчики «надолго потеряют доверие к банкам и финансовой системе в целом» и «бросятся» вкладывать деньги в недвижимость и товары длительного пользования «с соответствующими печальными последствиями для роста цен», подчеркнули в Центробанке.

«Ключевая ставка перестанет работать, а ЦБ потеряет свой основной инструмент влияния на спрос и инфляцию. Это даже хуже, чем пилить сук, на котором только ты сам сидишь», — сказали там. Это все равно что дойти до середины канатного моста над глубоким ущельем и «одним взмахом топора перерубить канаты, на которых он держится», сравнили в Банке России.

Кроме того, регулятор назвал «бессмыслицей» предположения, что государство может забрать деньги у вкладчиков, чтобы финансировать экономику.

«Эти деньги и так уже работают в экономике. Из тех средств, которые компании и граждане положили на депозиты, банки финансируют кредиты для тех, кто видит возможности для расширения бизнеса здесь и сейчас. А также ипотечные кредиты, потребительские кредиты, кредитные карты», — пояснили в ЦБ.