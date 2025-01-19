Названы продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

Хранение лука, чеснока и имбиря в холодильнике значительно сокращает срок годности и провоцирует появление плесени на них, предупредила эксперт по безопасности пищевых продуктов из Университета Аризоны Маргарет Купер.

Лук и чеснок следует хранить в сухом и относительно прохладном месте, приводит Daily Mail мнение эксперта. Холодная и влажная среда в холодильнике приводит к трансформации крахмала в сахар. В результате лук и чеснок становятся мягкими и водянистыми.

По словам Купера, в проветриваемом и сухом месте лук может храниться от трех до шести месяцев. Эксперт также предостерегла от хранения подобных продуктов в пакетах: это приводит к удержанию влаги внутри и размножению микроорганизмов, в том числе и плесени.

Хранение в холодильнике противопоказано и имбирю. Он также может покрыться плесенью и стать более твердым. Кроме того, холодная и влажная испортит вкус корня. Хранить имбирь следует так же, как и лук с чесноком — в проветриваемом и сухом месте.