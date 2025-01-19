Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что рекордные налоги американских компаний, выплаченные в российский, «совершенно позорны».
Работающие в России компании заплатили в 2023 году 1,2
миллиарда долларов налога на прибыль, приводит Newsweek данные Киевской школы
экономики. Этот взнос делает США крупнейшим иностранным плательщиком налога на
прибыль в России.
«Совершенно позорно, что американские компании решили
остаться в России», — сказал Макфол, призвав их «пока еще не поздно сделать
правильный выбор».
Йельская школа менеджмента выяснила, что 123 крупные
американские компании в той или иной степени продолжают вести дела в России.
Киевская школа экономики считает, что в России осталось около 328 американских
фирм.
Доцент международных отношений Университета Вебстера Дани
Бело не увидел в этом ничего удивительного. «Двойственная реальность, когда ты,
с одной стороны, борешься с противником, а с другой продолжаешь вести с ним
дела, — нормальный порядок международных отношений», — пояснил он.