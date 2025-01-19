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Американские компании обвинили в поддержке России

Источник:
Newsweek
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Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что рекордные налоги американских компаний, выплаченные в российский, «совершенно позорны».

Работающие в России компании заплатили в 2023 году 1,2 миллиарда долларов налога на прибыль, приводит Newsweek данные Киевской школы экономики. Этот взнос делает США крупнейшим иностранным плательщиком налога на прибыль в России.

«Совершенно позорно, что американские компании решили остаться в России», — сказал Макфол, призвав их «пока еще не поздно сделать правильный выбор».

Йельская школа менеджмента выяснила, что 123 крупные американские компании в той или иной степени продолжают вести дела в России. Киевская школа экономики считает, что в России осталось около 328 американских фирм.

Доцент международных отношений Университета Вебстера Дани Бело не увидел в этом ничего удивительного. «Двойственная реальность, когда ты, с одной стороны, борешься с противником, а с другой продолжаешь вести с ним дела, — нормальный порядок международных отношений», — пояснил он.


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Топ комментариев

nicollaich

Чтобы от них потом не было глупых вопросов: "а нас за щщо"?

Nik3316

раньше в Конгрессе выступал... теперь над ним просто ржут и стебаются...местные укрохлопцы, вы все еще...

saxat

Мы же бензоколонка! Мы же ничего не делаем! Откуда у нас лекарства, если последний без соли доедаем!...

jeryakob

всем не хватает и роттенбергам тоже. это же их кормушка