Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что рекордные налоги американских компаний, выплаченные в российский, «совершенно позорны».

Работающие в России компании заплатили в 2023 году 1,2 миллиарда долларов налога на прибыль, приводит Newsweek данные Киевской школы экономики. Этот взнос делает США крупнейшим иностранным плательщиком налога на прибыль в России.

«Совершенно позорно, что американские компании решили остаться в России», — сказал Макфол, призвав их «пока еще не поздно сделать правильный выбор».

Йельская школа менеджмента выяснила, что 123 крупные американские компании в той или иной степени продолжают вести дела в России. Киевская школа экономики считает, что в России осталось около 328 американских фирм.

Доцент международных отношений Университета Вебстера Дани Бело не увидел в этом ничего удивительного. «Двойственная реальность, когда ты, с одной стороны, борешься с противником, а с другой продолжаешь вести с ним дела, — нормальный порядок международных отношений», — пояснил он.