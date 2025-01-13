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Словакия пообещала наложить вето на помощь Украине

Источник:
РБК
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Словакия заблокирует предоставление помощи Украине от Евросоюза, если транзит газа через украинскую территорию не возобновится, заявил словацкий премьер Роберт Фицо.

«Если президент Зеленский решил нанести ущерб всему ЕС исключительно по политическим причинам, то <...> в следующий раз, когда за столом переговоров будет обсуждаться какая-либо помощь Украине, я наложу вето», — приводит РБК угрозу Фицо.

Он добавил, что Братислава может прекратить оказывать Киеву гуманитарную помощь, изменить порядок выплаты пособий украинским беженцам в стране или прекратить экстренные поставки электроэнергии на Украину.

Транзитная ветка через Украину — последняя, по которой газ из России шел в Центральную Европу после взрыва «Северных потоков» и приостановки прокачки через газопровод Ямал — Европа.

Российские власти выражали готовность к продлению соглашения, срок которого истек 31 декабря 2024 года, но Украина отказалась. Зеленский заявлял, что Киев не позволит Москве «зарабатывать дополнительные миллиарды» на газе.

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