Вышла финальная серия драмы «Ландыши. Такая нежная любовь»

Фото: © кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»

Зрители могут увидеть восьмую серию проекта «Ландыши. Такая нежная любовь», где создатели проекта расскажут о съемках и смысле сериала.

Сериал закончился на седьмом эпизоде. Комедийная драма перенесла зрителя к серьезной теме, скрасив финал легкой недосказанностью.

Создатели проекта в восьмой серии рассказали, что сериал в первую очередь о любви, о простых ценностях, и о перевоспитании человека.

Главная героиня проходит путь перевоспитания любовью и полностью меняет свою жизнь, отказываясь от денег в пользу верности.