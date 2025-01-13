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Вышла финальная серия драмы «Ландыши. Такая нежная любовь»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»

Зрители могут увидеть восьмую серию проекта «Ландыши. Такая нежная любовь», где создатели проекта расскажут о съемках и смысле сериала.

Сериал закончился на седьмом эпизоде. Комедийная драма перенесла зрителя к серьезной теме, скрасив финал легкой недосказанностью.

Создатели проекта в восьмой серии рассказали, что сериал в первую очередь о любви, о простых ценностях, и о перевоспитании человека.

Главная героиня проходит путь перевоспитания любовью и полностью меняет свою жизнь, отказываясь от денег в пользу верности.


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