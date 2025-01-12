Шольца обрадовали планы встречи Трампа и Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал планы избранного президента США Дональда Трампа встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

«То, что американский и российский президенты хотят встретиться, - это неплохая новость», — цитирует ТАСС главу правительства Германии. «Само собой разумеется, однажды должен наступить момент для проведения реальных переговоров», — подчеркнул он.

Шольц снова заявил, что намерен и впредь созваниваться с Путиным. По его утверждению, нужно «найти путь для выхода из этой войны». При этом он подчеркнул, что мир не может быть навязанным.

Ранее Трамп заявил, что хотел бы провести переговоры с Путиным, и допустил, что это может произойти в первые полгода после вступления в должность.