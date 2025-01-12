НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Шольца обрадовали планы встречи Трампа и Путиным

Источник:
ТАСС
226 0

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал планы избранного президента США Дональда Трампа встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

«То, что американский и российский президенты хотят встретиться, - это неплохая новость», — цитирует ТАСС главу правительства Германии. «Само собой разумеется, однажды должен наступить момент для проведения реальных переговоров», — подчеркнул он.

Шольц снова заявил, что намерен и впредь созваниваться с Путиным. По его утверждению, нужно «найти путь для выхода из этой войны». При этом он подчеркнул, что мир не может быть навязанным.

Ранее Трамп заявил, что хотел бы провести переговоры с Путиным, и допустил, что это может произойти в первые полгода после вступления в должность.

Еще по теме
Швейцария пообещала организовать встречу Путина и Трампа
Премьер Словакии назвал Зеленского шантажистом и попрошайкой
Украине передали замороженные российские активы
Захарова назвала президента Литвы «картонной дурилкой»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Хлеб в иркутском городе подорожал до 155 рублей за булку
Что будет с ипотекой в 2025 году
Стало известно о решении Зеленского идти на второй срок
Трамп показал карту США с присоединенной Канадой
Обсуждение (0)
Картина дня
Шольца обрадовали планы встречи Трампа и Путиным
The National Interest назвал «мангалы» символом российской победы
Путин присвоил звание Героя России штурмовику из Якутии
Британия оказалась беззащитна перед российскими ракетами
Мультимедиа
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
35
Украинские пилоты признали вину в ядерном терроризме
33
Трамп показал карту США с присоединенной Канадой
27
Украине передали замороженные российские активы
25
Байден «под занавес» ударит по экономике России санкциями
19
Захарова назвала президента Литвы «картонной дурилкой»