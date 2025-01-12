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Кто стал участником шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Новый сезон проекта «Выжить в Самарканде» покажут на ТНТ. В реалити сразятся участники звездной и народной команд, которые уже были в проекте.

Премьера шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» должна была состояться 12 января. Но в воскресенье проект пропал из программы ТНТ, и новая дата выхода пока неизвестна.

Из звездного состава в команду попали Ольга Серябкина, Надежда Сысоева, Павел Мамаев (победить первого сезона), Митя Фомин, Артем Калайджян и Торнике Квитатиани. Также в команде ожидается «джокер» — тайный участник, который в проекте еще не участвовал.

В народной команде будут отстаивать Сергей Завгороднев, Ангелина Татарченкова, Любовь Оленина, Евгений Давлетшин, Остап Солдатов, Андрей Зубенко, Александра Сухорукова (победительница третьего сезона).

Первый и третий сезон реалити назывался «Выжить в Дубае», в второй сезон — «Выжить в Самарканде». Участники второго сезона уже имеет опыт жизни в Самарканде.

Среди тех, кто умеет выживать в самаркандской пустыне — Митя Фомин, Любовь Оленина и Евгений Давлетшин.

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