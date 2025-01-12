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Цукерберг упрекнул Apple в отсутствии прорывных новинок

Источник:
РБК
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Apple после изобретения iPhone не представила других инновационных разработок, хотя прошло уже почти 20 лет, заявил глава Meta (компания-владелец Facebook, Instagram и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг.

«Они действительно не изобрели ничего великого за последнее время. Это выглядит так, что Стив Джобс изобрел iPhone, а теперь они просто сидят на этом 20 лет спустя», — цитирует РБК Джобса.

По его словам, новые модели iPhone не являются значительно улучшенными версиями предыдущих, что сказывается на продажах. Поэтому Apple зарабатывает другими способами — например, 30% налогом с разработчиков или принуждением людей к покупке аксессуаров для iPhone.

Презентация первого iPhone в США состоялась в начале 2007 года, в том же году стартовали продажи. Джобс говорил, что Apple с помощью этого устройства «собирается переизобрести телефон». В этом году планируется выпуск iPhone 17.

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