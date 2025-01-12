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Госдума займется деструктивным контентом в играх

Источник:
ТАСС
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Государственная Дума займется борьбой с деструктивным контентом в видеоиграх, речи о полном запрете игр не идет, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Тема заинтересовала многих моих коллег. Планируем подключить к обсуждению законопроекта родительское сообщество, учителей, экспертов, представителей отрасли, психологов и всех заинтересованных», — написал Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, ряд медиаресурсов заявил о возможном полном запрете видеоигр. «Сразу хочу подчеркнуть — об этом речи не идет», — сообщил он.

Володин отметил, что за последние годы произошел ряд нападений учащихся на учителей и других детей в школах, их действия были спровоцированы «участием в видеоиграх».

«Дети и подростки, совершая подобные поступки, зачастую думают, что продолжают находиться в виртуальном мире, так как грань между ним и реальной действительностью стирается», — считает Володин.

Он отметил, что речь идет о запрете пропаганды запрещенной на территории России информации в интернете и видеоиграх, такой как «совершения преступлений, смены пола, употребления наркотиков и ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ)».

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Политика #Россия
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