Путин присвоил звание Героя России штурмовику из Якутии

Ефрейтор Андрей Григорьев из Якутии с позывным Тута, победивший противника из ВСУ в рукопашном бою, удостоен звания Героя России, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Видео рукопашной схватки Григорьева с военнослужащим ВСУ распространилось в социальных сетях в начале года.
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации ефрейтору Григорьеву Андрею Николаевичу», — сказано в тексте указа.
Ранее с бойцом встретился глава Якутии Айсен Николаев. По его словам, Григорьев — «очень скромный молодой человек, не считающий себя героем», и о его подвиге никто бы не узнал, не появись соответствующее видео.
Григорьев рассказал, что во время схватки он понимал, что живым из нее выйдет либо противник, либо он сам.
После боя он еще несколько дней пробыл в тылу врага и уничтожил несколько военнослужащих противника, бронетехнику, взорвал склад боеприпасов. Затем выбрался к своим подразделениям.