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Путин присвоил звание Героя России штурмовику из Якутии

Источник:
Sibnet.ru
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Ефрейтор Андрей Григорьев из Якутии с позывным Тута, победивший противника из ВСУ в рукопашном бою, удостоен звания Героя России, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Видео рукопашной схватки Григорьева с военнослужащим ВСУ распространилось в социальных сетях в начале года.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации ефрейтору Григорьеву Андрею Николаевичу», — сказано в тексте указа.

Ранее с бойцом встретился глава Якутии Айсен Николаев. По его словам, Григорьев — «очень скромный молодой человек, не считающий себя героем», и о его подвиге никто бы не узнал, не появись соответствующее видео.

Глава Якутии Айсен Николаев и ефрейтор Андрей Григорьев
Глава Якутии Айсен Николаев и ефрейтор Андрей Григорьев
Фото: © Айсен Николаев/Вконтакте

Григорьев рассказал, что во время схватки он понимал, что живым из нее выйдет либо противник, либо он сам.

После боя он еще несколько дней пробыл в тылу врага и уничтожил несколько военнослужащих противника, бронетехнику, взорвал склад боеприпасов. Затем выбрался к своим подразделениям.

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