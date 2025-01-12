Швейцария пообещала организовать встречу Путина и Трампа

Швейцария готова принять у себя встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса, заявил руководителя службы информации швейцарского МИД Николя Бидо.

«После саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США регулярно информировались о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия по установлению мира», — цитирует ТАСС Бидо.

В то же время отмечается, что швейцарские власти не будут проявлять инициативу в данном вопросе. При этом Швейцария является лишь одной из списка стран, готовых принять встречу двух лидеров.

Ранее Трамп заявил о подготовке встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Кремль в ответ отметил, что российский лидер готов к встрече с Трампом без каких-либо предварительных условий.