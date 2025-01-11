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Средние температуры Мирового океана установили новый рекорд

Источник:
Sibnet.ru
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Мировой океан поглотил в ушедшем году рекордное количество тепла — около 16 зеттаджоулей энергии. В результате его среднегодовая температура стала на 0,07 градуса Цельсия выше, чем в 2023 году, сообщила пресс-служба Института атмосферной физики Китайской академии наук.

«Океан продолжает стремительно нагреваться, и в 2024 году его средние температуры установили новый рекорд. За минувший год его верхние 2 километра поглотили огромное количество тепла», — говорится в сообщении.

Это в 140 раз превышает количество энергии, выработанное электростанциями по всему миру в 2023 году, отмечают исследователи. При этом Мировой океан пока остается главным природным тормозом глобального потепления.

Начиная с доиндустриальной эпохи его воды поглощают около 90% тепла и примерно треть углекислоты, которые выбрасываются промышленными предприятиями, автомобилями и другими продуктами цивилизации.

Особенно быстро тепло накапливается в северной части Тихого океана, в Средиземном море, на юге и в приполярных регионах Атлантики, а также у берегов Антарктиды.

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Невезучий

Если бы не помиловал папаша, сидел бы сейчас с крышей над головой.

winged_wanderer

Это можно сказать про всех болельщиков. Они же болеют.

pepelmetal

60 тысяч уже 200 и ещё 60 отправил)? Браво😂

pepelmetal

Россия землями окраинскими заберёт своё