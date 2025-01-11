Крейсер «Адмирал Нахимов» запустил ядерный реактор

Ядерный реактор запустили на тяжелом атомном крейсере «Адмирал Нахимов», пуск прошел планово без выхода корабля в море.

Также завершена также операция по размагничиванию крейсера, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Пуск свидетельствует о том, что ядерная установка готова к работе с максимальной мощностью.

При этом физический пуск реактора не означает завершение ремонта и модернизации корабля, соответствующие работы продолжаются. Планируется, что «Адмирал Нахимов» будет передан Военно-морскому флоту в 2026 году.

«Адмирал Нахимов» находится на ремонте с 1999 года, основные работы начались в 2013 году. В ходе модернизации крейсер заметно усилит ударную мощь. В частности, он получит десять универсальных комплексов, каждый из которых будет рассчитан на восемь крылатых ракет.