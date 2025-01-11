Сбербанк назвал главные мошеннические схемы на 2025 год

Самыми популярными у мошенников в 2025 году останутся три основные схемы, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Злоумышленники все также будут обманным путем получать данные для хищения аккаунта на «Госуслугах», отправлять своим жертвам сообщения в мессенджерах под видом их начальника и звонить от лица различных российских ведомств, считает он.

При этом Кузнецов отметил, что мошенники дорабатывают свои методы. Так, эксперты видят риск более активного применения искусственного интеллекта для обмана пользователей. Например, подобные технологии позволяют достоверно подделывать голоса.

Сбербанк оценивает сумму похищенного мошенниками у россиян в 2024 году в 250–300 миллиардов рублей. В 2025 году этот показатель может снизиться на фоне принятого правительством пакета мер по противодействию мошенничеству.