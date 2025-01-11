НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Заморозка российских активов нанесла ущерб США

Источник:
Sibnet.ru
316 2

Соединенные Штаты серьезно пострадали из-за заморозки российских активов на Западе, другие страны стали сокращать свои инвестиции в американские казначейские облигации.

Заморозка российских средств подорвала доверие к основному активу долларовой резервной системы — долгу казначейства США, пишет аналитик Дэвид Голдман в материале для издания Asia Times.

После заморозки Центральные банки Китая, Индии, Саудовской Аравии и Турции начали переводить свои валютные резервы в золото, а не в казначейские облигации Соединенных Штатов, отмечает эксперт.

Запад заморозил российские резервы примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе на счетах бельгийской Euroclear. Москва считает подобные действия незаконными.

Еще по теме
Сбербанк назвал главные мошеннические схемы на 2025 год
Доходность вкладов россиян в пересчете на доллар упала вдвое
Сбер заявил о возрождении в России финансовых пирамид
Российские авиакомпании введут «жесткие» скидки для детей
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ким Чен Ын заявил об успешном испытании «неуловимой» ракеты
Хлеб в иркутском городе подорожал до 155 рублей за булку
Что будет с ипотекой в 2025 году
Стало известно о решении Зеленского идти на второй срок
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
61
СССР предрекли возрождение в 2025 году
33
Трамп показал карту США с присоединенной Канадой
31
Алиев возложил вину за авиакатастрофу на Россию
26
Украине передали замороженные российские активы
25
Байден «под занавес» ударит по экономике России санкциями