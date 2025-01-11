Заморозка российских активов нанесла ущерб США

Соединенные Штаты серьезно пострадали из-за заморозки российских активов на Западе, другие страны стали сокращать свои инвестиции в американские казначейские облигации.

Заморозка российских средств подорвала доверие к основному активу долларовой резервной системы — долгу казначейства США, пишет аналитик Дэвид Голдман в материале для издания Asia Times.

После заморозки Центральные банки Китая, Индии, Саудовской Аравии и Турции начали переводить свои валютные резервы в золото, а не в казначейские облигации Соединенных Штатов, отмечает эксперт.

Запад заморозил российские резервы примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе на счетах бельгийской Euroclear. Москва считает подобные действия незаконными.