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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска освободили населенный пункт Шевченко

Источник:
Sibnet.ru
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Российские войска взяли под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР, сообщает Минобороны.

«В результате решительных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики», — говорится в ежедневной сводке.

Шевченко — село к северо-западу от города Курахово. Взятие под контроль населенного пункта позволит защитить от обстрелов этот город, освобожденный 6 января. Теперь российские войска могут продвигаться дальше к западной границе ДНР.

Также отмечается, что бойцы группировки «Центр» нанесли поражение подразделениям четырех украинских бригад в районах Срибного, Алексеевки, Гришино и Белицкого.

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Невезучий

Если бы не помиловал папаша, сидел бы сейчас с крышей над головой.

winged_wanderer

Это можно сказать про всех болельщиков. Они же болеют.

pepelmetal

60 тысяч уже 200 и ещё 60 отправил)? Браво😂

pepelmetal

Россия землями окраинскими заберёт своё