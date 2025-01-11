Российские войска освободили населенный пункт Шевченко

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР, сообщает Минобороны.

«В результате решительных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики», — говорится в ежедневной сводке.

Шевченко — село к северо-западу от города Курахово. Взятие под контроль населенного пункта позволит защитить от обстрелов этот город, освобожденный 6 января. Теперь российские войска могут продвигаться дальше к западной границе ДНР.

Также отмечается, что бойцы группировки «Центр» нанесли поражение подразделениям четырех украинских бригад в районах Срибного, Алексеевки, Гришино и Белицкого.