Наука выделила «чудо-вещество» для борьбы с похмельем

Исследования, проведенные в Финляндии, показали, что аминокислота L-цистеин может облегчить тошноту, головную боль, стресс и беспокойство, связанные с похмельем.

L-цистеин участвует в синтезе новых белков в организме. Он также повышает уровень глутатиона — антиоксиданта, который помогает восстанавливать поврежденные клетки и способствует выведению токсинов из печени, приводит New York Post отчет ученых.

Человеческий организм вырабатывает цистеин из аминокислоты метионина. Многие продукты с высоким содержанием белка также содержат цистеин:

курица

индейка

утка

свинина

говядина

сыр

яйца

пшеничные зерна

овсянка

брокколи

чеснок

фасоль

L-цистеин также можно найти в пищевых добавках в виде N-ацетил-цистеина, отмечают эксперты.