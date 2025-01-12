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Наука выделила «чудо-вещество» для борьбы с похмельем

Источник:
New York Post
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Исследования, проведенные в Финляндии, показали, что аминокислота L-цистеин может облегчить тошноту, головную боль, стресс и беспокойство, связанные с похмельем.

L-цистеин участвует в синтезе новых белков в организме. Он также повышает уровень глутатиона — антиоксиданта, который помогает восстанавливать поврежденные клетки и способствует выведению токсинов из печени, приводит New York Post отчет ученых.

Человеческий организм вырабатывает цистеин из аминокислоты метионина. Многие продукты с высоким содержанием белка также содержат цистеин:

  • курица
  • индейка
  • утка
  • свинина
  • говядина
  • сыр
  • яйца
  • пшеничные зерна
  • овсянка
  • брокколи
  • чеснок
  • фасоль

L-цистеин также можно найти в пищевых добавках в виде N-ацетил-цистеина, отмечают эксперты.

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