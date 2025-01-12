Наука выделила «чудо-вещество» для борьбы с похмельем

Исследования, проведенные в Финляндии, показали, что аминокислота L-цистеин может облегчить тошноту, головную боль, стресс и беспокойство, связанные с похмельем.
L-цистеин участвует в синтезе новых белков в организме. Он также повышает уровень глутатиона — антиоксиданта, который помогает восстанавливать поврежденные клетки и способствует выведению токсинов из печени, приводит New York Post отчет ученых.
Человеческий организм вырабатывает цистеин из аминокислоты метионина. Многие продукты с высоким содержанием белка также содержат цистеин:
- курица
- индейка
- утка
- свинина
- говядина
- сыр
- яйца
- пшеничные зерна
- овсянка
- брокколи
- чеснок
- фасоль
L-цистеин также можно найти в пищевых добавках в виде N-ацетил-цистеина, отмечают эксперты.