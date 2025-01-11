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Джуд Лоу сыграет молодого Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Британский актер Джуд Лоу сыграет молодого Владимира Путина в фильме французского режиссера Оливье Ассайаса «Кремлевский волшебник».

Политический триллер снимут по одноименной книге писателя Джулиано да Эмполи, пишет Deadline. Главным героем по сюжету является политтехнолог Вадим Баранов, который начал работать с Путиным в начале его политической карьеры.

«Я говорю это нерешительно, потому что я еще толком не начал работать над этим. То есть я уже начал, но сейчас это похоже на восхождение на Эверест, поэтому я стою у подножия горы и смотрю вверх», — сказал Лоу, рассказывая о будущей роли.

Баранова в фильме будет играть Пол Дано (играл Пьера Безухова в британской экранизации «Войны и мира» 2016 года). Также в картине можно будет увидеть Алисию Викандер, она сыграет Ксению, в которую влюблен Баранов.

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Невезучий

Если бы не помиловал папаша, сидел бы сейчас с крышей над головой.

winged_wanderer

Это можно сказать про всех болельщиков. Они же болеют.

pepelmetal

60 тысяч уже 200 и ещё 60 отправил)? Браво😂

pepelmetal

Россия землями окраинскими заберёт своё