Джуд Лоу сыграет молодого Путина

Британский актер Джуд Лоу сыграет молодого Владимира Путина в фильме французского режиссера Оливье Ассайаса «Кремлевский волшебник».

Политический триллер снимут по одноименной книге писателя Джулиано да Эмполи, пишет Deadline. Главным героем по сюжету является политтехнолог Вадим Баранов, который начал работать с Путиным в начале его политической карьеры.

«Я говорю это нерешительно, потому что я еще толком не начал работать над этим. То есть я уже начал, но сейчас это похоже на восхождение на Эверест, поэтому я стою у подножия горы и смотрю вверх», — сказал Лоу, рассказывая о будущей роли.

Баранова в фильме будет играть Пол Дано (играл Пьера Безухова в британской экранизации «Войны и мира» 2016 года). Также в картине можно будет увидеть Алисию Викандер, она сыграет Ксению, в которую влюблен Баранов.