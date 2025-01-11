Овечкин мощным броском сломал конек сопернику

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин мощным броском сломал сопернику конек в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Монреаль Канадиенс».

Во втором периоде Овечкин попытался нанести удар по воротам, однако бросок 39-летнего россиянина выбил лезвие из конька Каррье. В результате потерявшего подвижность игрока пришлось толкать до скамейки запасных.

Матч завершился победой «Монреаля» со счетом 3:2. Победитель был определен в овертайме. Овечкин в третьем матче подряд не смог поразить ворота соперников.

Последний на сегодня гол Овечкин забил во встрече против «Нью-Йорк Рейнджерс» 4 января. Всего в нынешнем сезоне форвард в 25 играх забросил 19 раз.