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Овечкин мощным броском сломал конек сопернику

Источник:
Sibnet.ru
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Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин мощным броском сломал сопернику конек в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Монреаль Канадиенс».

Во втором периоде Овечкин попытался нанести удар по воротам, однако бросок 39-летнего россиянина выбил лезвие из конька Каррье. В результате потерявшего подвижность игрока пришлось толкать до скамейки запасных.

Матч завершился победой «Монреаля» со счетом 3:2. Победитель был определен в овертайме. Овечкин в третьем матче подряд не смог поразить ворота соперников.

Последний на сегодня гол Овечкин забил во встрече против «Нью-Йорк Рейнджерс» 4 января. Всего в нынешнем сезоне форвард в 25 играх забросил 19 раз.

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