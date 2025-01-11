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Доходность вкладов россиян в пересчете на доллар упала вдвое

Источник:
Sibnet.ru
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Доходность банковских вкладов россиян в пересчете на курс доллара упала вдвое, рассказал кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

«За 2024 год курс доллара вырос с 90 рублей до 100 рублей, и доходность вкладов под 18–20% при пересчете к курсу валюты сократилась более чем вдвое», — цитирует эксперта издание «Газета.Ru».

Экономист уточнил, что риски падения курса рубля могут быть скомпенсированы диверсификацией вложений в разные активы: банковские вклады, акции, облигации, недвижимость, металлы. Например, за 2024 год золото подорожало к доллару более чем на 20%.

Зайнуллин отметил, что в России по-прежнему остается высокий уровень зависимости от импорта, особенно в оборудовании, комплектующих и запасных частях. Соответственно, сохраняется уровень спроса на иностранную валюту, а при увеличении спроса ее курс идет вверх.

Вторым фактором скачков курса рубля экономист назвал валютные спекуляции банков по введенной Центробанком системе определения валютных курсов — они фиксируются по итогам межбанковских торгов.

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Невезучий

Если бы не помиловал папаша, сидел бы сейчас с крышей над головой.

winged_wanderer

Это можно сказать про всех болельщиков. Они же болеют.

pepelmetal

60 тысяч уже 200 и ещё 60 отправил)? Браво😂

pepelmetal

Россия землями окраинскими заберёт своё