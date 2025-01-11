Умерла актриса Евгения Добровольская

Актриса театра и кино Евгения Добровольская умерла 10 января в возрасте 60 лет, она скончалась из-за тяжелой болезни, сообщается на сайте театра МХТ имени Чехова, где она служила.

«Последний год она боролась с тяжелой болезнью. Буквально боролась — упорно, не теряя надежды. Но при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны. На этом свете её больше нет», — говорится в сообщении.

Добровольская, как киноактриса, известна по фильмам «Небесный суд», «На тебя уповаю», «Клетка для канареек», «Время года зима», «Артистка».

Последние годы она снималась в рейтинговых сериалах, среди которых «Полет», «Хэппи-энд», «Актрисы», «Балет».

СМИ сообщили, что у актрисы было онкологическое заболевание. Но Добровольская не рассказывала публике о диагнозе. Она активно играла на сцене и в кино, в 2025 году анонсировано сразу несколько проектов с ее участием.