Заработали новые правила получения ипотеки

Новый стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков заработал в России с 1 января 2025 года.

Главная цель стандарта — снизить распространение высокорисковых схем ипотечного кредитования и добиться более подробного информирования заемщиков об условиях кредита и связанных с ним рисках, уточняет пресс-служба Центробанка.

В частности, ипотечный стандарт запрещает длительное размещение средств на аккредитивах вместо перевода на эскроу-счета, ограничивает возможности банков получать вознаграждение от застройщиков за снижение ставки, если это ведет к искусственному завышению стоимости жилья.

Он также запрещает учитывать в сумме первоначального взноса деньги, которые вернутся покупателю после приобретения квартиры, закрепляет единые условия по срокам ипотечного договора (не более 30 лет) и размеру кредита (не более 80% от стоимости жилья).

Эксперты отмечают, что с учетом ограничений для заемщиков и банков стандарт снизит возможности оформления ипотеки для отдельных заемщиков, что приведет к снижению темпов кредитования.