Зеленский раскрыл число солдат ВСУ в Курской области

Порядка 60 тысяч украинских военных участвуют в операции на территории Курской области, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он также уточнил в интервью телеканалу RAI News 24, что европейские и американские партнеры Киева были заблаговременно проинформированы о начале операции Вооруженных сил Украины в Курской области.

Зеленский считает, что вторжение ВCУ в Курскую область стало «одной из самых больших побед» для Украины за время конфликта. В начале января украинские подразделения попытались перейти в контрнаступление в российском регионе, однако российская армия его остановила.

ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа 2024 года. По оценкам Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении Киев потерял более 50 тысяч военнослужащих и 296 танков, 222 БМП и 1 520 боевых бронированных машин.