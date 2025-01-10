Украине передали замороженные российские активы

Украина получила транш в размере 3 миллиардов евро от замороженных российских активов, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в телеграм-канале.

«В государственный бюджет Украины поступило 3 миллиарда евро от ЕС в рамках инициативы ERA. Это первый транш средств от Евросоюза, которые обеспечены доходами от российских замороженных активов», — написал он.

Чиновник уточнил, что деньги пойдут на приоритетные бюджетные расходы. В целом инициатива ERA предусматривает выделение Украине 50 миллиардов долларов, из которых 20 миллиардов предоставит ЕС.

Лидеры «Большой семерки» летом прошлого года договорились выделить киевским властям кредит в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных российских активов.