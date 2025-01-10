Квантовый холодильник повысил надежность вычислений

Международный коллектив ученых создал новый тип квантового холодильника, который может самостоятельно охлаждать сверхпроводящие кубиты до рекордно низких температур. В перспективе это повысит надежность квантовых вычислений.

Кубиты являются основой квантовых компьютеров, однако они чрезвычайно чувствительны к внешнему воздействию. Даже слабые электромагнитные помехи могут вызывать ошибки в вычислениях.

Для минимизации таких ошибок кубиты необходимо охлаждать до температур, близких к абсолютному нулю, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Nature Physics. Именно эту задачу решает квантовый холодильник.

Новый квантовый холодильник, разработанный исследователями, способен снизить температуру кубитов до -273,128 градусов, при этом значение абсолютного нуля составляет -273,15 градусов Цельсия.

В результате устойчивость кубитов перед вычислениями увеличилась до 99,97%. Это превышает показатели предыдущих методов, которые достигали 99,92%. Несмотря на кажущуюся незначительность, такая разница становится критической при выполнении множества вычислений.

Новый холодильник построен на основе сверхпроводящих цепей и питается теплом, поступающим из окружающей среды. Устройство работает автономно, используя естественную разницу температур между горячей и холодной средами.

Разработка — очередной шаг на пути к созданию стабильных и мощных квантовых компьютеров. Возможность охлаждать кубиты до рекордно низких температур открывает перспективы для более точных вычислений.