Российские войска получили новые наземные дроны «Депеша»

Партия новых наземных дронов «Депеша» с грузоподъемностью до 200 килограммов пришла в российские войска, говорится в сообщении «Ростеха».

«Сегодня мы создаем программно-аппаратные решения, которые могут превратить в робота, по сути, любую боевую машину, в том числе танк, БМП, самоходное орудие. Такой подход позволяет применять технику на самых опасных направлениях без риска для наших бойцов», – рассказал, индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.

«Депеша» — это многофункциональная, дистанционно управляемая платформа на колесном шасси. Ее конструкция позволяет монтировать на ней различное оборудование.

Благодаря этому платформу можно использовать для широкого спектра задач. Например, она способна быстро доставить на передовую груз массой до 200 килограммов – провизию, топливо, оборудование или эвакуировать раненых в тыл.

Дрон имеет независимую подвеску и обладает высокой маневренностью. Максимальная скорость платформы — 30 килеметров в час. Она может перемещаться на большие расстояния.

Элементы роботизации «Депеши» обеспечивает программно-аппаратный комплекс «Прометей».