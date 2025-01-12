Российские войска в Курской области впервые применили беспилотник КУБ-10Э и он уничтожил танк Challenger. Дрон расширит боевые возможности беспилотной авиации России, считает бывший офицер ВВС Индии, военный эксперт Виджайндер К. Тхакур.

КУБ-10Э основан на возможностях своего предшественника КУБ-БЛА, но имеет другую конструкцию и значительно больше по размерам. «На основании визуального сравнения беспилотников и пускового оборудования КУБ-10Э кажется, примерно, в пять раз больше по размеру, чем КУБ-БЛА», — сказал Тхакур итальянскому изданию Scenari Economici.

По его словам, дальность полета КУБ-10Э может достигать нескольких сотен километров. «Его большие прямые крылья обладают высоким коэффициентом подъемной силы. Это позволяет предположить, что его дальность полета может сравниться или превысить дальность полета беспилотников "Герань-2"», — полагает Тхакур.

Эксперт отметил, что Россия разработала KУБ-10Э вероятно для того, чтобы устранить недостатки беспилотника «Герань-2», который является версией иранского беспилотника «Шахед-136».