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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российский БПЛА КУБ‑10Э привлек внимание зарубежных экспертов

Источник:
Scenari Economici
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Российские войска в Курской области впервые применили беспилотник КУБ-10Э и он уничтожил танк Challenger. Дрон расширит боевые возможности беспилотной авиации России, считает бывший офицер ВВС Индии, военный эксперт Виджайндер К. Тхакур.

КУБ-10Э основан на возможностях своего предшественника КУБ-БЛА, но имеет другую конструкцию и значительно больше по размерам. «На основании визуального сравнения беспилотников и пускового оборудования КУБ-10Э кажется, примерно, в пять раз больше по размеру, чем КУБ-БЛА», — сказал Тхакур итальянскому изданию Scenari Economici.

По его словам, дальность полета КУБ-10Э может достигать нескольких сотен километров. «Его большие прямые крылья обладают высоким коэффициентом подъемной силы. Это позволяет предположить, что его дальность полета может сравниться или превысить дальность полета беспилотников "Герань-2"», — полагает Тхакур.

Эксперт отметил, что Россия разработала KУБ-10Э вероятно для того, чтобы устранить недостатки беспилотника «Герань-2», который является версией иранского беспилотника «Шахед-136».

Тема: Военная операция на Украине
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