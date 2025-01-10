Захарова назвала президента Литвы «картонной дурилкой»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала президента Литвы Гитанаса Науседу «картонной дурилкой» за его высказывания о Калининграде.

Захарова обратила внимание на слова Науседы, который назвал Калининград частью «Малой Литвы». «И вот опять. Очередная дурилка картонная полезла к микрофону с влажными историческими фантазиями», — написала представитель МИД России в своем телеграм-канале.

Она рекомендовала литовским политикам учить историю, позаботиться о «народном» хозяйстве и соблюдении прав человека, если они «так пекутся» о своей идентичности, от которой «почти ничего не осталось» за пару десятилетий независимости.

Захарова напомнила, что благодаря решению Сталина столица Литвы носит название Вильнюс, а не Вильно. «Напомню я и то, что крупнейший литовский порт на Балтике окончательно был переименован из Мемеля в Клайпеду и окончательно стал литовским в 1945 году благодаря самоотверженному подвигу Красной армии, бойцам которой эти переписывалки истории сносят памятники», — отметила она.

Все эти «подарки» Советского Союза, которые местные потомки недобитых «лесных братьев» до сих пор не могут простить Москве, Вильнюс может и вернуть обратно, если история так жмет литовскому президенту», подчеркнула Захарова.