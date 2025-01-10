Минтранс отозвал запрет на использование девайсов за рулем

Изменений в ПДД, запрещающих использование за рулем отвлекающих внимание водителя устройств, в том числе планшетов и смартфонов, пока не будет, сообщил Минтранс.

«С 1 марта 2025 года не будут вступать в силу изменения в ПДД по данному вопросу», — цитирует ТАСС ведомство.

Ранее Минтранс предлагал запретить использовать за рулем устройства, отвлекающие водителя и снижающие его внимание. Речь шла о смартфонах, планшетах, мультимедийных устройствах автомобиля, которые используются для просмотра видео в процессе движения.

Также в СМИ появлялась информация, что в таком случае водителя могут оштрафовать, если он ест, пьет или курит за рулем.

Автоэксперты называли инициативу непроработанной. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в телеграм-канале отметил, что подобные формулировки привели бы «к шквалу ошибочных штрафов, отменить которые было бы очень сложно ввиду несовершенства нашей системы обжалования».

«При этом вводить штрафы за использование телефона за рулем точно нужно. Смотреть блогеров, переписываться в мессенджерах при управлении авто смертельно опасно. К сожалению, не все это понимают», — добавил он.

Сейчас за использование за рулем телефона, не оборудованного техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1,5 тысячи рублей.