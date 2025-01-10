Первобытные люди игнорировали палеодиету

Первобытные люди, которые жили примерно 780 тысяч лет назад в эпоху палеолита на севере Израиля, питались в основном углеводами и богатыми крахмалами растениями. Это не соответствует современным представлениям о палеодиете, в основе которой — мясо.

«Согласно исследованию, углеводы и богатые крахмалом растительные продукты, такие как орехи, клубни и корни, были центральным компонентом в рационе первобытных людей. Более того, исследование доказывает, что у них были знания и технологии для переработки их в съедобную форму», — пишет The Times of Israel со ссылкой на работу, опубликованную в журнале PNAS.

Ученые проанализировали микроскопические частицы, найденные на базальтовых «булавах и наковальнях», которые были найдены во время раскопок недалеко от реки Иордан в Израиле. Инструменты были найдены в 1980-х годах, но все это время не подвергались химической обработке или очистке и хранились в стерильной среде.

Ученый Хадара Ахитува отметил, что инструменты, используемые людьми для раскалывания и дробления растений, являются «самым ранним свидетельством обработки растительной пищи человеком». По его словам, у древних людей была особая технология обработки продуктов питания, которая требовала организованного сбора ее на месте и последующего измельчения.

Палеодиета — это тип питания, который имитирует рацион человека эпохи палеолита. Разрешены мясо, птица, рыба, морепродукты, грибы, овощи и фрукты. Под запретом любая переработанная продукция, мучное, молочное.