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Сбер заявил о возрождении в России финансовых пирамид

Источник:
РИА Новости
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Финансовые пирамиды стали вновь появляться в России, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, отметив, что выявлено уже десять таких организаций.

«Прямо сейчас мы прорабатываем десять подобных пирамид. У нас уже есть данные о 2300 пострадавших от подобного мошенничества», — сказал Кузнецов в интервью РИА Новости Кузнецов.

По его словам, если раньше мошенники стремились привлечь средства неосведомленных граждан, обещая им необоснованно высокие доходы, то сейчас они предлагают жертве оформить на себя кредит.

Он указал, что суть обмана заключается в том, что жертва берет кредит на свое имя за вознаграждение.

«Основная часть полученных средств передается мошенникам. Заемщику оставляют небольшую долю и обещают ежемесячно направлять деньги на погашение кредита. Так происходит несколько месяцев, чтобы у жертвы не возникло подозрений и она не забила тревогу слишком рано. Многократно повторив обман, мошенники исчезают с деньгами», — пояснил Кузнецов.

Сбербанку уже удалось спасти от таких аферистов-пирамидчиков 1,6 миллиарда рублей клиентов банка, отметил Кузнецов.

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