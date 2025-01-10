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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по супермаркету в Донецке. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар ракетами реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по супермаркету «Молоко» в Донецке.

По последним данным, ранения получили четыре человека, сообщили ТАСС в оперативных службах Донецка.

Огонь велся по Киевскому району. Около Шахтерской площади один из снарядов угодил в центральный вход супермаркета, еще два — во двор соседнего многоквартирного дома, передает РИА Новости с места событий.


Судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили американскую РСЗО HIMARS, уточнили в управлении правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины,

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mosquito__2010

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Невезучий

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Denis CENTR

Надо лишь немного потерпеть✊😂😂😂

Danilon

Цена хлеба, доллара и ипотеки и далее везде будет очень высокой. Имперские амбиции стоят безумно дорого,...