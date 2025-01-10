Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар ракетами реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по супермаркету «Молоко» в Донецке.

По последним данным, ранения получили четыре человека, сообщили ТАСС в оперативных службах Донецка.

Огонь велся по Киевскому району. Около Шахтерской площади один из снарядов угодил в центральный вход супермаркета, еще два — во двор соседнего многоквартирного дома, передает РИА Новости с места событий.

Судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили американскую РСЗО HIMARS, уточнили в управлении правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины,