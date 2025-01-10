Китаист высказался о желании Китая «оттяпать» Дальний Восток и Сибирь

Китай не собирается «оттяпать» у России Сибирь и Дальний Восток, потому что в сознании страны нет идеи «захватить, забрать», заявил китаист Бронислав Виногродский.

«Вот у них нет этого изначального в Китае, имеется в виду в идеализированном само собой китайском сознании, усредненном, нет темы забрать, захватить, обратно вернуть», — сказал Виногродский в интервью Forbes.

По его мнению, Россия — экспансивная империя, которая долго расширялась, но «по себе людей не судят».

«Все время этот вопрос про китайцев, которые хотят захватить Дальний Восток или Сибирь оттяпать у нас, он в основном связан с нашими какими-то генеалогическими корнями, которые уходили на Восток, распространялись в Среднюю Азию. Я в этом не вижу ничего ни хорошего, ни плохого, это политические процессы», — отметил Виноградский .

Он счел ограниченными тех, кто считает, что Китай рассматривает Россию в качестве сырьевого придатка. «Чем Россия себя для Китая считает, тем она и будет», — высказал мнение он.