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Россия не пострадает после отказа Украины от транзита газа

Источник:
Bloomberg
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Россия не пострадает после отказа Украины от транзита российского газа, она нашла альтернативные пути транспортировки, считают эксперта агентства Bloomberg.

«Даже если Владимир Путин лишился части доходов после отказа Киева от транзита российского газа, у Москвы уже имеются альтернативы для поставок топлива, которые уберегут ее от серьезного экономического удара», — отмечают эксперты.

Россия планирует утроить экспорт сжиженного природного газа (СПГ), одновременно переправив трубопроводный газ другим покупателям, в частности Китаю.

Агентство отмечает, что несмотря на призывы запретить российские энергоносители как таковые, Европа закупает рекордное количество сверхохлажденного топлива из России, в основном с завода «Ямал СПГ» компании «Новатэк».

Объемы экспорта российского СПГ уже превысили прежний уровень прокачки газа через Украину.

«Европе по-прежнему нужен газ, все ее попытки слезть с российской газовой иглы не увенчались успехом. В итоге ей придется покупать больше российского СПГ, чтобы компенсировать выпавший трубопроводный импорт», — считает экономист Oxford Economics Татьяна Орлова.

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Экономика #Недра и ТЭК
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