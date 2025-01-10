Шольц заблокировал поставки оружия Украине на €3 млрд

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался поддержать дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 3 миллиарда евро, узнали немецкие СМИ.

Глава МИД Анналена Бербок и Минобороны Борис Писториус настаивают на одобрении помощи до выборов в бундестаг 23 февраля. Она включает три системы ПВО IRIS-T, ракеты для Patriot, 10 гаубиц и боеприпасы, приводит «Газета.ру» материал Der Spiegel.

Шольц же решил, что бюджет 2025 года уже предусматривает достаточные средства для помощи Киеву. Также была выражена позиция о недопустимости принятия решений, которые могут ограничить действия будущего правительства.

Der Spiegel отмечает, что в Социал-демократической партии есть опасения о влиянии новой помощи Киеву на предвыборную кампанию. Поддержка военной помощи Украине в немецком обществе резко снизилась.