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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шольц заблокировал поставки оружия Украине на €3 млрд

Источник:
«Газета.ру»
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Канцлер Германии Олаф Шольц отказался поддержать дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 3 миллиарда евро, узнали немецкие СМИ.

Глава МИД Анналена Бербок и Минобороны Борис Писториус настаивают на одобрении помощи до выборов в бундестаг 23 февраля. Она включает три системы ПВО IRIS-T, ракеты для Patriot, 10 гаубиц и боеприпасы, приводит «Газета.ру» материал Der Spiegel.

Шольц же решил, что бюджет 2025 года уже предусматривает достаточные средства для помощи Киеву. Также была выражена позиция о недопустимости принятия решений, которые могут ограничить действия будущего правительства.

Der Spiegel отмечает, что в Социал-демократической партии есть опасения о влиянии новой помощи Киеву на предвыборную кампанию. Поддержка военной помощи Украине в немецком обществе резко снизилась.

Тема: Военная операция на Украине
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карат11

Где будет некому работать? В ларьках овощных и в забегаловках торгующих шаурмой?

mosquito__2010

"при условии, что в выборах не будет участвовать Залужный" - демократия по майдановски

Невезучий

Если бы не помиловал папаша, сидел бы сейчас с крышей над головой.

Denis CENTR

Надо лишь немного потерпеть✊😂😂😂