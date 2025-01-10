Катание детей на снегоходе в Иркутской области закончилось трагедией

Снегоход с детьми перевернулся под поселком Залари: мальчик погиб, его сестра находится в реанимации, сообщило СУ СК РФ по Иркутской области.

Трагедия произошла в девяти километрах от Заларей 8 января. Судя по опубликованному в соцсетях видео, снегоход летел с горы, попал в яму и перевернулся. 11-летний мальчик скончался на месте, его 13-летняя сестра находится в реанимации.

Девочку доставили в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу в Иркутске, она в стабильном тяжелом состоянии без отрицательной динамики, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в телеграм-канале.

Правоохранительные органы не сообщали, кто управлял снегоходом. По информации источника «ИрСити», за рулем должен был находиться мужчина, но он якобы не успел сесть — транспорт набрал скорость и съехал с пригорка вниз. По одной из версий, на газ случайно нажала девочка.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Дело находится на контроле главы СК Александра Бастрыкина.