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Катание детей на снегоходе в Иркутской области закончилось трагедией

Источник:
Sibnet.ru
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Снегоход, на котором разбились дети в поселке Залари Иркутской области
Фото: © СУ СК РФ по Иркутской области

Снегоход с детьми перевернулся под поселком Залари: мальчик погиб, его сестра находится в реанимации, сообщило СУ СК РФ по Иркутской области.

Трагедия произошла в девяти километрах от Заларей 8 января. Судя по опубликованному в соцсетях видео, снегоход летел с горы, попал в яму и перевернулся. 11-летний мальчик скончался на месте, его 13-летняя сестра находится в реанимации.

Девочку доставили в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу в Иркутске, она в стабильном тяжелом состоянии без отрицательной динамики, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в телеграм-канале.

Правоохранительные органы не сообщали, кто управлял снегоходом. По информации источника «ИрСити», за рулем должен был находиться мужчина, но он якобы не успел сесть — транспорт набрал скорость и съехал с пригорка вниз. По одной из версий, на газ случайно нажала девочка.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Дело находится на контроле главы СК Александра Бастрыкина.

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